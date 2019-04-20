«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дебютному голу Фодена в АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «горожан».



На 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Для 18-летнего футболиста этот гол стал дебютным в играх английской Премьер-лиги. В роли ассистента Фодена выступил нападающий «горожан» Серхио Агуэро. Таким образом, «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 10 матчей.



«Манчестер Сити» набрал 86 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Тоттенхэм Хотспур» (67) — на 3-м месте в таблице чемпионата Англии.