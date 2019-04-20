Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» — «Зенит»: Игнатьев начнёт встречу в старте, Ари — на скамейке

«Краснодар» — «Зенит»: Игнатьев начнёт встречу в старте, Ари — на скамейке
Футбол / РПЛ

Тренерские штабы «Краснодара» и «Зенита» определились с составами на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Газинский, Перейра, Уткин, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Голубев, Фьолусон, Стоцкий, Черников, Ари, Сулейманов.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Ригони.

Запасные: Кержаков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 20 апреля, в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Зенит», набрав 48 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Краснодар» (42) занимает третье место.

Скопинцев: «Зенит» ждал меня летом. Кто хотел меня сейчас, к тем и пришёл
Первое интервью со Скопинцевым после перехода в «Краснодар». Про Галицкого, инсайды, кота и вино урожая 1997 года.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент