Скопинцев: «Зенит» ждал меня летом. Кто хотел меня сейчас, к тем и пришёл

Дмитрий Скопинцев уже подробно рассказывал удивительную историю своей жизни. Но перед матчем «Краснодар» – «Зенит» мы ещё раз пообщались с защитником (хавбеком?). Его команде предстоит матч с лидером РПЛ – тем самым клубом, в который он мог перейти.

– В одном из матчей этого сезона вы за две секунды пробросили мяч между ног двум игрокам «Краснодара». В этот момент вы себя продали в «Краснодар»?

– (Смеётся.) Возможно, и на это обратили внимание. Это тогда получилось из-за сильного вдохновения – я кайфовал от атмосферы на краснодарском стадионе. Там сыграть плохо просто невозможно.

– Эти футболисты (Стоцкий и Голубев) после вашего перехода припоминали вам эпизод из матча «Краснодар» – «Ростов»?

– Да, один из них сразу вспомнил этот момент. Когда я его отметил в «Инстаграме», обещал тоже сунуть. Вот всё жду.

– Почему вам полюбилось именно пробрасывать мяч между ног?

– Всегда нравился этот финт. На самом деле он не только эстетично выглядит, но ещё очень эффективен. Соперник отыгран от эпизода, ему остаётся только держать тебя руками. Как правило, я показываю, что прокину мяч во фланг или на противоходе ловлю: защитник тянет ногу, и в этот момент пробрасываю. Тут важна интуиция, ну и техника, конечно.

– В матче с «Локо» вы прокинули мяч между ног Денисову. Это не опасно для жизни?

– Приятно прокинуть Денисову. Главное не передержать мяч, чтобы тебя не запомнили.

«Пришлось оформить испанское вино урожая 1997-го»

– Когда первый раз услышали об интересе «Краснодара»?

– Интерес, как я понимаю, был в течение двух лет – ещё со времён моего выступления за «Балтику». Думаю, что пришёл сюда в нужное время.

– Тяжело было решиться на переход?

– Я нуждался в новом вызове. «Краснодар» – команда рангом выше, поэтому морально себя готовил. Согласился на трансфер прежде всего благодаря тренеру и руководству «Краснодара».

– Какое у вас осталось впечатление от Галицкого?

– Сильное. Несмотря на регалии, статус и имя, он со всеми остаётся добрым и отзывчивым. А ещё живёт командой, как семьёй. При разговоре чётко понимаешь, что перед тобой мудрый человек, у которого можно многому научиться.

– В «Ростове» на прощание проставились?

– Со всеми попрощался тепло. Отдельно поблагодарил президента, спортивного директора и тренера – они сыграли главную роль в моем развитии в «Ростове». Калачёв и Гацкан просто так не отпустили.

– В смысле?

– Пришлось им оформить испанское вино урожая 1997-го – года моего рождения. Калачёв и Гацкан сказали, что это принесёт удачу. Спасибо им, потому что удача эпизодически прослеживается.

– Говорилось, что «Зенит» уже обо всём договорился с вами. Интерес ведь действительно был?

– «Зенит» был готов на лето, я ждать не хотел. Кто меня хотел, к тем и пришёл. Это вообще мой жизненный принцип – надо идти туда, и быть с теми, кто на тебя сразу рассчитывает.

– У «Зенита» были большие сложности по левому защитнику. Набиуллин в Стамбуле провалился. Казалось, что в Питере вы будете играть стабильно, а в «Краснодаре» – Рамирес. Были мысли на этот счёт?

– «Зенит», безусловно, топ и мечта каждого, но мы «Краснодар» – обособленная команда, которая ни на кого не похожа. И я этим горжусь. Для меня «Краснодар» сейчас номер один и лучший клуб России!

«На последней трети поля находится по 7 человек»

– Каборе ведёт переговоры с «Краснодаром». А вы провели переговоры с Каборе по 77-му номеру?

– Это мой любимый, но Каборе легенда «Краснодара» под номером 77. Я с ним говорил, он в будущем хочет мне его передать. Хотя я думаю пойти своим путём под 11-м номером.

– Много писали, что при игре в 5 защитников вам удобно быть левым защитником. При четырёх – уже не совсем ваше и слишком большая оборонительная нагрузка. Это так?

– Мы говорили с Мурадом Олеговичем на тему позиции. Я должен давать команде свои атакующие навыки вне зависимости от того, где играю – внизу или вверху. Также моя позиция зависит от соперника. Стараюсь улучшишь действия в обороне, но и не отказываюсь и от своих сильных сторон в атаке. Хочу обрести баланс. Чтобы оставаться востребованным, нужен универсализм. Не важно, играет ли команда в четыре защитника, пять или шесть.

– Футбол «Ростова» и «Краснодара» сильно отличается?

– «Ростов» я бы назвал с русским «Атлетико» Мадрид. У Карпина своя философия, набор игроков больше подходит под выжидательную манеру и контратаки. «Краснодар» – за годы изобрел свое ведение игры. У нас наступательные атакующие действия, на последней трети поля находится по 7 человек. Мы всё время хотим играть с мячом и прессинговать.

– В «Ростове» вас больше одёргивали, когда вы шли вперёд?

– Как раз нет. Там тоже просили врываться в штрафную, завершать прострелы с противоположного фланга. Именно поэтому стал добегать и забивать.

– С «Локо» вы вообще оказались центральным нападающим на 9-й минуте и чуть не протолкнули мяч мимо Гилерме.

– Там я с места крайнего нападающего ворвался в глубину и чуть не забил. Надо было сыграть расторопнее, но Гилерме хорошо потащил.

«Я попробовал оттащить, но он схватился за кожаное сидение»

– Можно ли было провернуть сделку чуть раньше, чтобы вы успели заявиться на Лигу Европы?

– Переход на финише трансферного окна был в какой то мере неожиданностью. Не скрою, конечно, переживал, что не пришел к Лиге Европы. Даже сборы с командой не провёл. На самом деле, это не очень хорошо. Из положительного – далеко ехать не пришлось. Друг помог, на двух машинах все вещи перегнали.

– Ответный матч с «Валенсией» получился мощным. Казалось, что Шапи снова вывел команду в следующую стадию, но в самом конце «Краснодар» пропустил.

– Все были опустошены, но в то же время осознавали, какой путь прошли – в новом году повысили планку.

– У Шапи и Игнатьева последняя время была громкая история с контрактами. Я бы не стал спрашивать об этом, но говорилось (в том числе Нобелем), что, узнав ваш оклад, Игнатьев остался разочарован.

– (Смеётся.) Больше, чем Нобель в моей футбольной жизни никто не фигурирует! Вечно меня в какой-нибудь инсайд втянет. Кстати, я его схватил сзади на игре с «Валенсией», когда он комментировал. Он в шоке был. Говорю: «Нобель, дай продышаться! Можно хотя бы месяц без инсайдов?»

– Общались с Игнатьевым на этот счёт?

– Ваня Игнатьев – топ-пацан, Шапи – тоже красавчик. Игнатьев, кстати, меня первым в «Инстаграме» поприветствовал, когда о трансфере объявили – было приятно. А общаться с Игнатьевым об этой истории… Зачем мне про этот бред спрашивать? С такого только смеяться можно – такое обсуждать несерьёзно.

– Ну и о главном. Вы недавно подобрали кота?

– После игры он ко мне подбежал на базе «Краснодара» и начал ластиться, не отпускал меня. Я его погладил и пошёл дальше к машине. Открываю её, а он запрыгнул. Я попробовал его оттащить обратно, но он схватился за кожаное сидение. Пришлось везти его домой, в час ночи отвёз в ветеринарку. Ему сделали все процедуры, стал домашним котом. Кажется, он нашёл своего человека, теперь довольный живёт у меня. Я назвал Гарфилдом. Теперь вместе футбол смотрим.