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«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «ПЕК Зволле»

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «ПЕК Зволле»
Футбол / Прочие турниры

В матче 31-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Витесса» Брайан Линссен, отличившийся на 9-й минуте. В середине первого тайма форвард «Зволле» Леннарт Тай сравнял счёт. На 27-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Александера Бюттнера. В начале второй половины Линссен вновь вывел «Витесс» вперёд. На 73-й минуте нападающий Дауда Мохаммед увеличил преимущество команды Слуцкого. В концовке игры Линссен оформил хет-трик.

«Витесс», набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Зволле» (35) — 12-е.

Нидерланды - Эредивизия. 31-й тур
20 апреля 2019, суббота. 20:45 МСК
Витесс
Арнем
4 : 1
ПЕК Зволле
Зволле
1:0 – Линссен – 9, 1:1 – Тай – 23, 2:1 – Линссен – 47, 3:1 – Мохаммед – 73, 4:1 – Линссен – 77
Удаления: Бюттнер, 27 – нет
Слуцкий: у «Витесса» нет бюджета для проведения сборов в появившемся перерыве
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