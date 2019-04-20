«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «ПЕК Зволле»

В матче 31-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Витесса» Брайан Линссен, отличившийся на 9-й минуте. В середине первого тайма форвард «Зволле» Леннарт Тай сравнял счёт. На 27-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Александера Бюттнера. В начале второй половины Линссен вновь вывел «Витесс» вперёд. На 73-й минуте нападающий Дауда Мохаммед увеличил преимущество команды Слуцкого. В концовке игры Линссен оформил хет-трик.

«Витесс», набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Зволле» (35) — 12-е.