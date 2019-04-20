Эффектное файер-шоу и радость Хёведеса. Яркие фото с матча «Локо» — ЦСКА

20 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 24-го тура чемпионата России «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью — 1:1. Обслуживал матч арбитр Алексей Еськов.



Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Бенедикт Хёведес, ему ассистировал Фёдор Смолов. В конце первого тайма равновесие восстановил Фёдор Чалов с передачи Николы Влашича.



«Локомотив», набрав 43 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) остался на 4-м месте.



В следующем туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». ЦСКА дома предстоит встреча с махачкалинским «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.