Дзюба: рад, что испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба кратко прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

«Я рад, что испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В этой встрече Дзюба стал автором дубля, забив победный гол на 95-й минуте.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба принял участие в 23 матчах РПЛ, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

«Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков.



В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо». Встреча состоится 24 апреля.