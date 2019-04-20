Семак: матч с «Краснодаром» — самый эмоциональный в моей тренерской карьере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу со счётом 3:2 в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Думаю, это действительно самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере. Складывался он непросто. Здорово начали и, наверное, могли решить исход в самом начале. К сожалению, пропускали — после рикошета, после сумасшедшего удара издали. Тем не менее играли до финального свистка и заслуженно победили. Создали огромное количество моментов, но игра сложилась очень тяжело.

Мы приехали играть активно, в свою игру, не отталкиваться от соперника. Понимали, что «Краснодар» любит владеть мячом, поэтому пытались навязать активную, агрессивную игру. Это нам удалось. В концовке были забиты сумасшедшие голы — и в одни ворота, и в другие. Это прекрасно.

Ракицкому завтра ехать в роддом забирать ребёнка, и сегодня команда сделала ему прекрасный подарок. Рождение ребёнка — это событие для любого мужчины, и, думаю, завтра он поедет туда с хорошим настроением, встретит супругу», — сказал Семак в эфире программы «Все на матч».