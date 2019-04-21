Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание титула чемпиона Италии.

«Чемпионы Италии! Горжусь тем, что помог написать страницу истории исключительного клуба, который очень меня поддерживал и за который мне выпала честь играть. Я счастлив. Мы сильная и неординарная команда! Великий «Юве»», — написал Роналду в своём «твиттере».

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:1) и стал недосягаемым для преследователей. Для «Ювентуса» это чемпионство стало восьмым подряд и 35-м в истории.

34-летний Роналду стал первым игроком в истории, завоевавшим золотые медали трёх чемпионатов — Италии, Англии и Испании. В этом сезоне он провёл 27 матчей в Серии А и забил 19 голов.