Оздоев: «Зенит» продолжит бороться за чемпионство на поле и за его пределами

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу со счётом 3:2 в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Самый тяжёлый игровой момент был, когда Перейра сыграл против меня. Самое главное, что мы выиграли. После матча просто непередаваемые эмоции.

Я не мог сразу уйти с поля, потому что были замены, которые нужно было производить правильно. Есть лимит на легионеров. Изначально показали, что вместо меня будет выходить Нобоа, но резервному арбитру подсказали, что на замену выйдет Анюков. Вот из-за этой ситуации и затягивалось время.

Думаю, что у нас всё ещё впереди. Сегодня показали, что мы настоящая команда. Будем продолжать бороться за чемпионство каждую секунду на поле и за его пределами.

У меня никаких претензий к Карасёву нет. Сегодня был очень важный матч, думаю, в целом была честная спортивная борьба, но Перейра повёл себя неспортивно», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.