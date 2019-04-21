Хавбек «Сочи» Песегов забил гол в ворота «Чертаново» прямым ударом с углового

Вчера, 20 апреля, состоялся матч 32-го тура Футбольной национальной лиги «Сочи» — «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 10-й минуте встречи полузащитник «Сочи» Евгений Песегов забил гол в ворота «Чертаново» прямым ударом с углового. Во втором тайме Песегов оформил дубль, тем самым принеся сочинской команде победу в этой встрече.



«Сочи» набрал 58 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (47) — на 8-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 62 очка в 32 матчах.

Видео можно посмотреть на официальной странице «Сочи» в «Инстаграме».