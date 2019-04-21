Эмери: хочу иметь возможность выиграть с «Арсеналом» что-то действительно важное

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери признался, что хотел бы завоевать значимый титул вместе с лондонским клубом.



«Рекорды — это здорово как для команды, так и для тренерского штаба, но я стремлюсь одерживать победы во всех играх. Я хочу быть здесь и иметь возможность выиграть с «Арсеналом» что-то действительно важное. Думаю, мы становимся лучше с каждым матчем. В наших руках сделать что-то важное к концу сезона», — приводит слова Эмери Sky Sports.



Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб набрал 66 очков в 33 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня, 21 апреля, подопечные Эмери проведут домашний матч с «Кристал Пэлас».