АПЛ перенесла игры «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Челси» и «Арсенала» из-за ЛЧ и ЛЕ

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте турнира сообщила об изменениях в расписании матчей «Ливерпуля», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Арсенала» в связи с участием команд в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

4 мая

«Борнмут» — «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 14:30 мск

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль», начало — в 21:45 мск

5 мая

«Челси» — «Уотфорд», начало — в 16:00 мск

«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», начало — в 18:30 мск

6 мая

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити», начало — в 22:00 мск.

Матч «горожан» поменяли местами с игрой «Тоттенхэма», которая изначально была запланирована на этот день.

Посмотреть турнирную таблицу английского первенства можно на «Чемпионате».