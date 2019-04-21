АПЛ перенесла игры «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Челси» и «Арсенала» из-за ЛЧ и ЛЕ

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте турнира сообщила об изменениях в расписании матчей «Ливерпуля», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Арсенала» в связи с участием команд в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
4 мая
«Борнмут» — «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 14:30 мск
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль», начало — в 21:45 мск
5 мая
«Челси» — «Уотфорд», начало — в 16:00 мск
«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», начало — в 18:30 мск
6 мая
«Манчестер Сити» — «Лестер Сити», начало — в 22:00 мск.
Матч «горожан» поменяли местами с игрой «Тоттенхэма», которая изначально была запланирована на этот день.
Посмотреть турнирную таблицу английского первенства можно на «Чемпионате».
«Манчестер Сити» отомстил «Тоттенхэму». И снова лидирует в АПЛ
Ждём ответа от «Ливерпуля».