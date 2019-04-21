Миллер: «Краснодар» — «Зенит» — игра из серии «Золотой фонд российского футбола»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» со счётом 3:2 в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Это была игра из серии «Золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котёл великой футбольной битвы. И в конце во всё футбольное поле поставил печать «Воля к победе». Браво! «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Второе место занимает московский «Локомотив» (43), третье — «Краснодар» (42).

В 25-м туре команда из Санкт-Петербурга на своём поле встретится с московским «Динамо». Матч состоится 24 апреля и начнётся в 21:00 мск.