«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 21 апреля, в матче 33-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Ассистентами главного судьи станут Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный рефери — Франсиско Х. Эрнандес Маэсо.



Мадридский «Реал» набрал 61 очко в 32 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (46) — на 7-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 77 очков в 33 матчах.