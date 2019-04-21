«Реал» — «Атлетик»: Навас и Бензема — в старте хозяев, Иско и Бэйл — на скамейке

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Атлетика» из Бильбао определились с составами на матч 33-го тура испанской Примеры.

«Реал»: Навас, Варан, Вальехо, Карвахаль, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Васкес, Бензема

Запасные: Зидан, Регилон, Начо, Диас, Вальверде, Иско, Бэйл

«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Мартинес, Лопес, Лекуэ, Сан-Хосе, Беньят, Гарсия, Кордоба, Муньяин, Уильямс

Запасные: Симон, Баленсиага, Нуньес, Сусаета, Лопес, Кодро, Адурис

Матч «Реал» — «Атлетик» состоится сегодня, 21 апреля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (46) — седьмое.