«Реал» — «Атлетик»: Навас и Бензема — в старте хозяев, Иско и Бэйл — на скамейке

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Атлетика» из Бильбао определились с составами на матч 33-го тура испанской Примеры.
«Реал»: Навас, Варан, Вальехо, Карвахаль, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Васкес, Бензема
Запасные: Зидан, Регилон, Начо, Диас, Вальверде, Иско, Бэйл
«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Мартинес, Лопес, Лекуэ, Сан-Хосе, Беньят, Гарсия, Кордоба, Муньяин, Уильямс
Запасные: Симон, Баленсиага, Нуньес, Сусаета, Лопес, Кодро, Адурис
Матч «Реал» — «Атлетик» состоится сегодня, 21 апреля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Реал», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (46) — седьмое.
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