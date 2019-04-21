Зеедорф: Зидану нужно снова сделать «Реал» голодным

Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, ранее выступавший в составе «Реала», поделился ожиданиями от работы Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

«Вполне понятно, почему «Реал» решил назначить Зидана. Это новый вызов, новый день. У него хорошая гармония с игроками. Нынешний сезон, который стал для клуба непростым, ещё не окончен. Это время можно использовать, чтобы изменить настрой, создать голод и поставить новые цели. Очевидно, что «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом Испании», — приводит слова Зеедорфа Goal.

«Реал», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сегодня, 21 апреля, «сливочные» на своём поле проведут матч 33-го тура с «Атлетиком» из Бильбао. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.