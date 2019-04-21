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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Футбол / Англия

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Ришарлисон, которому ассистировал Доминик Калверт-Льюин. В середине тайма преимущество ливерпульцев увеличил Гилфи Тор Сигурдссон с паса Идрисса Гейе. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Лука Динь. Точку в матча поставил Тео Уолкотт с передачи Сигурдссона.

«Эвертон» выиграл четвёртый матч из последних пяти. «МЮ» в пяти последних матчах потерпел три поражения при двух победах.

«Эвертон», набрав 49 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (64) остался на 6-м месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 – Ришарлисон – 13, 2:0 – Сигурдссон – 28, 3:0 – Динь – 56, 4:0 – Уолкотт – 64
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