Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Урал» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» стал чемпионом Франции после ничьей «Лилля» и «Тулузы»

«ПСЖ» стал чемпионом Франции после ничьей «Лилля» и «Тулузы»
Футбол / Франция

Завершились два матча 33-го тура чемпионата Франции. «Нант» принимал «Амьен», а «Тулуза» — «Лилль».

Нулевая ничья во второй игре официально оформила победу «ПСЖ» в чемпионате. За 5 туров до завершения первенства преимущество парижан над «Лиллем», который идёт вторым, составляет 16 очков.

В первом матче было забито 5 мячей. В течение 10 минут, с 49-й по 59-ю, «Нант» трижды огорчил голкипера гостей Региса Гартнера. Мячи забивали Калифа Кулибали, оформивший дубль, и Валентин Ронжье. Однако на 62-й и 79-й минутах «Амьен» сократил разрыв в счёте до минимума — результативными ударами отметились Хуан Отеро и Шейк Тимит. Тем не менее в оставшееся время гостям так и не удалось уйти от поражения в этой игре.

Франция - Лига 1. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Нант
Нант
3 : 2
Амьен
Амьен
1:0 – Кулибали – 49, 2:0 – Кулибали – 55, 3:0 – Ронжье – 59, 3:1 – Отеро – 62, 3:2 – Тимит – 77
Франция - Лига 1. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Тулуза
Тулуза
0 : 0
Лилль
Лилль
Головин включён в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент