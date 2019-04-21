Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Герта» и «Ганновер-96» сыграли вничью в матче Бундеслиги

«Герта» и «Ганновер-96» сыграли вничью в матче Бундеслиги
Футбол / Германия

Завершился матч 30-го тура чемпионата Германии, в котором встречались между собой «Герта» и «Ганновер-96». Игра проходила в Берлине на арене «Олимпиаштадион». За 90 минут матча команды забитыми мячами так и не отметились.

Хозяева чаще владели мячом — 59% против 41%. Также они чаще били по воротам — 16 ударов против 13. Однако точнее были как раз гости — 5 ударов в створ против 3.

«Герта» набрала 36 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Ганновер-96» по-прежнему находится на последнем 18-м месте. Подопечные Томаса Долля имеют в активе 15 очков.

В следующем туре «Герта» отправится во Франкфурт-на-Майне в гости к «Айнтрахту». «Ганновер-96» на своём поле будет принимать «Майнц».

Германия - Бундеслига. 30-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Герта
Берлин
0 : 0
Ганновер-96
Ганновер
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» в матче Бундеслиги
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент