«Герта» и «Ганновер-96» сыграли вничью в матче Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура чемпионата Германии, в котором встречались между собой «Герта» и «Ганновер-96». Игра проходила в Берлине на арене «Олимпиаштадион». За 90 минут матча команды забитыми мячами так и не отметились.

Хозяева чаще владели мячом — 59% против 41%. Также они чаще били по воротам — 16 ударов против 13. Однако точнее были как раз гости — 5 ударов в створ против 3.

«Герта» набрала 36 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Ганновер-96» по-прежнему находится на последнем 18-м месте. Подопечные Томаса Долля имеют в активе 15 очков.

В следующем туре «Герта» отправится во Франкфурт-на-Майне в гости к «Айнтрахту». «Ганновер-96» на своём поле будет принимать «Майнц».