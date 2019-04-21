Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» в матче Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и дортмундской «Боруссией». Встреча проходила на арене «Шварцвальд-Штадион». Победу в матче со счётом 3:0 одержали гости.

Три очка в матче по системе «гол+пас» в свой актив записал форвард «шмелей» Марко Ройс. На 12-й минуте он отдал результативную передачу на Джейдона Санчо. На 54-й минуте он провёл гол с паса Рафаэла Геррейру. А на 79-й минуте ассистировал Марио Гётце, который забил третий мяч в игре. Точку в матче поставил Пако Алькасер, реализовавший пенальти на 87-й минуте.

«Боруссия» по-прежнему занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» всего на очко. «Фрайбург» расположился на 13-м месте с 32 очками в активе.