«Бетис» — «Валенсия»: Черышев заменён из-за травмы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (на данный момент счёт 0:1, идёт первый тайм). Встреча проходит в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Черышев получил повреждение в первом тайме и был заменён на 34-й минуте. Вместо него на поле вышел нападающий Родриго.

В ближайшее время российский хавбек пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его возвращения в строй.

28-летний Черышев перешёл в «Валенсию» прошлым летом на правах аренды из «Вильярреала». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах испанского национального чемпионата (19 — в основном составе), забил два гола и отдал две результативные передачи.