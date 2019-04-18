Дм. Черышев — о возможном возвращении Дениса в «Реал»: никогда не говори никогда

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил выступления в текущем сезоне своего сына Дениса, играющего за «Валенсию».

«Сегодня мне приятно видеть, что Денис уверен в себе и что в каждом матче его вклад в игру команды и уровень проделанной работы растут. Он проявляет больше инициативы и старается выполнять ещё больше работы как в обороне, так и в атаке. Говоря как тренер, а не как отец, я доволен его игрой в нынешнем сезоне на 90%.

Чемпионат мира помог ему. Когда футболист забивает много голов в топовом турнире, он чувствует, что у него растут крылья. У Дениса также выросли, и сейчас он верит в себя и в свои способности. Знаете, когда он принадлежал «Реалу», он часто сдавался в аренду. Как только он подписал свой первый контракт, его сдали в аренду, потому что у него было мало возможностей заиграть.

Затем он вернулся и начал получать больше игровой практики. Но в середине сезона он понял, что для того, чтобы бороться с Криштиану Роналду, Каримом Бензема, Гаретом Бэйлом и другими звездами команды, необходимо играть и доказывать свою ценность. Имея очень мало игрового времени, ему было трудно конкурировать с ними.

Но каждый раз, когда Дениса сдавали в аренду, он всегда возвращался в «Реал». Потому что клуб не хотел его отпускать. В какой-то момент было решено отпустить его в «Вильярреал» насовсем. Там он отыграл год, но из-за нестабильной ситуации в клубе его снова отпустили. Конечно же, если бы он играл всё это время в одном клубе, его выступления были бы более стабильными. Возвращение в «Реал» в будущем? В России мы говорим «никогда не говори «никогда», — цитирует Черышева-старшего Goal.

В нынешнем сезоне в составе «Валенсии» Черышев сыграл 40 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.