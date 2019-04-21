Мбаппе — самый молодой игрок, забивший 30 голов в Лиге 1 в одном сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился хет-триком в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Монако» (в данный момент счёт 3:1, идёт второй тайм).

На счету Мбаппе стало 30 голов в Лиге 1 в нынешнем сезоне. Форвард стал самым молодым игроком, достигшим этой отметки в чемпионате Франции, побив рекорд Эрве Ревелли. Об этом сообщает L'Equipe.

20-летний Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер футболиста за € 135 млн. Эта сумма может увеличиться ещё на € 45 млн за счёт бонусов.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 36 голов, а также отметился 17 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.