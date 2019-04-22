Мбаппе сократил отставание от Месси в борьбе за «Золотую бутсу» до 6 баллов

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформив хет-трик в игре с «Монако», сократил отставание от Лионеля Месси («Барселона») в борьбе за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. Сам аргентинец в субботней игре с «Реалом Сосьедад» не смог увеличить свой бомбардирский показатель.

Вот как выглядит топ-10 претендентов на «Золотую бутсу»:

1. Лионель Месси («Барселона»): 33 гола (x2,0) / 66 очков

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 30 голов (x2,0) / 60 очков

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

4. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 28 голов (x1,5) / 42 очка

5-7. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

5-7. Роберт Левандовски («Бавария»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

5-7. Карим Бензема («Реал»): 21 гол (x2,0) / 42 очка

8. Люк де Йонг (ПСВ «Эйндховен»): 27 голов (x1,5) / 40,5 очка

9-10. Дуван Сапата («Аталанта»): 20 голов (x2,0) / 40 очков

9-10. Луис Суарес («Барселона»): 20 голов (x2,0) / 40 очков

Мбаппе — самый молодой игрок, забивший 30 голов в Лиге 1 в одном сезоне

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятёрки имеют наивысший коэффициент — 2,0.