«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликом

Московский «Спартак» поздравил с 55-летием бывшего главного тренера команды Массимо Карреру.



«Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Buon compleanno!" — гласит поздравление, опубликованное на официальном сайте клуба.

Также «Спартак» опубликовал в честь Карреры специальный ролик на своём канале в YouTube.

Напомним, что Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года, сменив на посту главного тренера Дмитрия Аленичева. Изначально итальянский специалист являлся исполняющим обязанности наставника красно-белых в двух матчах. Затем Каррера стал полноценным главным тренером команды. Под руководством итальянца «Спартак» в первом же сезоне стал чемпионом России. В следующем сезоне красно-белые завоевали Суперкубок России и заняли третье место в РПЛ. По ходу третьего сезона Каррера был уволен из «Спартака».