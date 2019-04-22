Головин прокомментировал момент с голом в ворота «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин, забивший гол в ворота «ПСЖ», поделился впечатлениями от матча 33-го тура чемпионата Франции. «Монако» в гостях уступил парижанам со счётом 1:3.



«После поражения всегда преобладают негативные эмоции. Понятно, что мы выходим на поле, чтобы побеждать. С другой стороны, сложно в чём-то упрекнуть наших игроков. Все боролись до конца, выложились без остатка. Конечно, соперник оказался выше классом на данный момент, есть индивидуально очень сильные игроки. Не просто так они досрочно стали чемпионами. Но у нас свои задачи, поэтому мы в любом случае серьёзно настраивались. Эпизодами игра у нас получалась лучше, иногда хуже, но сейчас нужно уже готовиться к следующему матчу.

Момент с голом? Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» сборной России.