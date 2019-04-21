Головин забил «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в матче 33-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».

На 80-й минуте игры россиянин подобрал в пределах штрафной площади соперника отскочивший к нему мяч, вышел один на на один с Альфонсом Ареола и отправил мяч мимо голкипера парижан, изменив тем самым счёт на табло на 1:3. Этот гол стал для 22-летнего хавбека вторым в Лиге 1.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом прошлого года. Его трансфер из ЦСКА обошёлся монегаскам в € 30 млн. Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 30 матчах, отметился 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Его рыночная трансферная стоимость на сегодня составляет те же € 30 млн.