Сарри: в финал Лиги чемпионов попасть проще, чем в финал Кубка английской лиги

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказал мнение, что Лига чемпионов стала переоценённым турниром. Итальянский специалист отметил, что в Англии сложнее дойти до финала турнира.



«Многие люди слишком преувеличивают важность Лиги чемпионов. Да, это самый главный турнир для клубов, но на стадии вылета бывает так, что один отскок от штанги, и ты идёшь дальше либо вылетел. Помимо того что надо хорошо играть, ещё нужна удача. По-моему, очевидно, что это соревнование, в котором тебе нужна удача.

В этом плане АПЛ совсем другая. Чтобы дойти до финала Кубка лиги, нам пришлось сыграть с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», а потом в финале с «Манчестер Сити». Думаю, проще попасть в финал Лиги чемпионов", — цитирует Сарри Mirror.