Павар: «Бавария» купила меня потому, что я один из лучших защитников Бундеслиги

Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар, который летом станет футболистом «Баварии», поделился мыслями о своём голе в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира—2018, а также высказался о предстоящем переходе в мюнхенский клуб.



«Я чувствую себя здорово. Только сейчас начинаю осознавать, что я чемпион мира. Я отлично справляюсь с этим и остаюсь самим собой.



Что касается моего гола в ворота сборной Аргентины, надеюсь, мне удастся забить так ещё раз. Каждый раз, когда мяч летит в мою сторону, я чувствую ожидание болельщиков и такая мысль приходит мне в голову. Но нельзя забывать, что «Бавария» купила меня не из-за этого гола, а потому, что я один из лучших защитников Бундеслиги. Я хорош в обороне, у меня неплохая техника. Нельзя отказать «Баварии», — цитирует Павара Get French Football News со ссылкой на Canal Football Club.

Гол Павара в ворота сборной Аргентины был признан лучшим на ЧМ-2018