А. Егоров: может, без решений Карасёва не было бы такой игры в Краснодаре

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказал мнение по поводу матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:3) и судейства Сергея Карасёва.



«Мы очень хорошо делаем свою работу и знаем, как её делать. Но в футболе не бывает мелочей. Но вы посмотрите, какая игра началась в Краснодаре! Играют в футбол люди, тренируют их люди. И судят их тоже люди! И всё это – футбол, который состоит из микроконфликтов, микросражений. Кто выигрывает их, тот и побеждает. А сказать, что судья такой или сякой, легче всего.



Вы помните в начале игры в «Краснодаре» момент, когда Матвей Сафонов потащил мертвецкий мяч от Дзюбы? И все написали, что он молодец. И никто не написал, что Дзюба, извините, с трёх метров не попал. Все написали, что классный момент от вратаря. Хотя правильно писать, что Дзюба сыграл хорошо, но Сафонов выступил ещё лучше – я к этому призываю.



Мы, арбитры, часть этой игры. Может, не будь решений Карасёва, не было бы и такой сумасшедшей игры. Давайте молча этим наслаждаться, а не искать негатив. Чем больше у нас таких игр, тем лучше для нашего чемпионата!» — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

А. Егоров рассказал, как резервный судья помог «Зениту» не нарушить регламент