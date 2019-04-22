А. Егоров: никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что представителям клуба не стоит пытаться влиять на его кадровые решения.



«Я понимаю, что окончание сезона, ажиотаж, медали. Все ищут и создают выгоду для себя. Но мы всё-таки в цивилизованном мире живём… Меня уже полгода спрашивают до матчей, кого и почему я назначаю на матчи. Но, ребята, это моя профессия. Тренер выпускает игроков на матч, потому что видит их работу и готовность.



После игры я могу объяснить любому, почему назначил судить того или иного арбитра. Но никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить, чтобы не было скандалов. Это моя работа, я за неё деньги получаю. Критиковать мы все можем, лозунги тоже можем громкие кидать. А надо просто работать», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

А. Егоров: может, без решений Карасёва не было бы такой игры в Краснодаре