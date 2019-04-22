Арбитр Еськов получил положительную оценку за матч «Локомотив» — ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», арбитр Алексей Еськов получил положительную оценку за работу на матче 24-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА, который завершился ничейным результатом со счётом 1:1.



Инспектор поставил арбитру оценку — 8,2 балла. В ходе матча Еськов показал футболистам обеих команд семь жёлтых карточек. На 13-й минуте счёт открыл Бенедикт Хёведес, но на 40-й — равновесие восстановил Фёдор Чалов.

После 24 туров «Локомотив», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) — на четвёртом месте.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». ЦСКА предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.