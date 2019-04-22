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Стартовал предзаказ книги Уткина, Стогниенко и других комментаторов

Стартовал предзаказ книги Уткина, Стогниенко и других комментаторов
Футбол / Прочие турниры

На сайте издательства «Эксмо» стартовал предзаказ книги «Я – комментатор». Книга подготовлена известными российскими спортивными журналистами. Это беседа одновременно с Василием Уткиным и Виктором Гусевым, Владимиром Стогниенко и Геннадием Орловым, Олегом Жолобовым и Ольгой Богословской и многими другими.

Книга посвящена рассказу об истории профессии в СССР и России. В 2017 году звезды эфира настоящего и прошлого создали свою ассоциацию (РАСК), чтобы в том числе чаще встречаться со своими болельщиками. Книга «Я — комментатор» — пример такой встречи, на которой вы получите ответы на десятки вопросов у самых известных «голосов спортивного ТВ».

В открытую продажу книга «Я — комментатор» поступит в конце мая.

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