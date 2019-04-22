Янг: если вы не можете подготовиться к дерби Манчестера, с вами что-то не так

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг пообещал дать бой «Манчестер Сити» в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Мы должны извиниться перед фанатами за поражение в матче с „Эвертоном“ (0:4). В среду у нас будет сложный матч с „Манчестер Сити“. Мы знаем, насколько он важен. Если вы не можете подготовиться к дерби Манчестера, с вами что-то не так.



У меня есть уверенность, что мы будем готовы к среде. Сегодня мы разочарованы поражением в последнем матче, но должны довольно быстро встряхнуться и прийти в себя.



У нас осталось четыре матча, которые нужно выиграть. Если бы нам сказали о такой ситуации в октябре, мы приняли бы её с радостью», — приводит слова Янга официальный сайт клуба.