Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одного

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата с «Алавесом», а также оценил шансы команды завоевать три трофея по итогам сезона.

«С „Алавесом“ будет тяжёлая игра. Это команда, которая показывает очень хорошую игру и отлично обороняется. Они проводят отличный сезон и борются за путёвку в еврокубки. Для них это будет большое достижение, поэтому они постараются обыграть нас.

Для нас важно стать чемпионами Испании. В начале сезона я не исключал, что мы будем в такой ситуации. «Барселона» может выиграть три трофея или ни одного. Теперь каждый матч сродни финалу.

У нас есть игроки, привыкшие выдерживать значительное давление в определённое время сезона. Это было видно. Сейчас мы находимся в финальной стадии сезона», — приводит слова Вальверде Marca.