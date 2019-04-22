Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Тамбова» — о смене тренера: перед нами стоят амбициозные задачи

Президент «Тамбова» — о смене тренера: перед нами стоят амбициозные задачи
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал уход с поста главного тренера Мурата Искакова, чьим преемником стал Александр Григорян.

«Хочу искренне поблагодарить Мурата Салимовича за ту работу, которую он проделал в нашем клубе. За это время он проявил себя настоящим профессионалом своего дела, приверженцем достижения исключительно максимального результата. Те успехи, которых на данный момент добилась наша команда, — это несомненная заслуга Искакова и его тренерского штаба. Я очень ему благодарен за вклад в развитие тамбовского футбола, за тяжёлый труд и отношение к тамбовским болельщикам.

Решение о прекращении сотрудничества далось нелегко. Это сложный момент. Однако необходимо двигаться дальше, делать важный шаг вперёд. Правильным ли он окажется, покажет время. Перед нами стоят амбициозные и серьёзные задачи, впереди решающий отрезок сезона и ключевые матчи, в которых команда уже не имеет права на осечку.

Григорян провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Тамбова»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент