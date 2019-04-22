Президент «Тамбова» — о смене тренера: перед нами стоят амбициозные задачи

Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал уход с поста главного тренера Мурата Искакова, чьим преемником стал Александр Григорян.



«Хочу искренне поблагодарить Мурата Салимовича за ту работу, которую он проделал в нашем клубе. За это время он проявил себя настоящим профессионалом своего дела, приверженцем достижения исключительно максимального результата. Те успехи, которых на данный момент добилась наша команда, — это несомненная заслуга Искакова и его тренерского штаба. Я очень ему благодарен за вклад в развитие тамбовского футбола, за тяжёлый труд и отношение к тамбовским болельщикам.

Решение о прекращении сотрудничества далось нелегко. Это сложный момент. Однако необходимо двигаться дальше, делать важный шаг вперёд. Правильным ли он окажется, покажет время. Перед нами стоят амбициозные и серьёзные задачи, впереди решающий отрезок сезона и ключевые матчи, в которых команда уже не имеет права на осечку.