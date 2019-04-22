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Григорян провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Тамбова»

Григорян провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Тамбова»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Новым главным тренером «Тамбова» назначен Александр Григорян. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Тамбовский клуб подписал контракт со специалистом до конца сезона-2019/20. Тренер уже приступил к работе с командой и провёл первую тренировку.

После 32 туров «Тамбов» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. Отрыв клуба от ближайшего соперника, которым является «Сочи», составляет четыре очка.

Первый матч под руководством нового тренера «Тамбов» проведёт 24 апреля на своём поле с «Шинником».

52-летний Григорян ранее тренировал такие известные клубы, как «Химки», «Луч-Энергия», «Тосно», «Пахтакор», «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Арарат» (Москва). Кроме того, Григорян в течение нескольких лет работал в женском футболе.

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