Григорян провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Тамбова»

Новым главным тренером «Тамбова» назначен Александр Григорян. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Тамбовский клуб подписал контракт со специалистом до конца сезона-2019/20. Тренер уже приступил к работе с командой и провёл первую тренировку.

После 32 туров «Тамбов» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. Отрыв клуба от ближайшего соперника, которым является «Сочи», составляет четыре очка.



Первый матч под руководством нового тренера «Тамбов» проведёт 24 апреля на своём поле с «Шинником».

52-летний Григорян ранее тренировал такие известные клубы, как «Химки», «Луч-Энергия», «Тосно», «Пахтакор», «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Арарат» (Москва). Кроме того, Григорян в течение нескольких лет работал в женском футболе.