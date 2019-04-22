«Твенте» вернулся в элитный голландский дивизион год спустя

«Твенте» из Энсхеде завоевал путёвку в Эревидизию спустя год после вылета.

В матче 36-го тура второго голландского дивизиона роттердамская «Спарта» уступила молодёжной команде ПСВ (0:2) и потеряла все шансы догнать «Твенте» в турнирной таблице.

«Твенте» становился чемпионом Нидерландов в сезоне-2009/10, трижды выигрывал национальный Кубок и дважды — Суперкубок страны.

В сезоне-1974/75 «Твенте» вышел в финал Кубка УЕФА, где встретился с «Боруссией» из «Мёнхенгладбаха. В первом матче в Германии команды разошлись миром со счётом 0:0, но в ответной встрече немецкий клуб победил в гостях — 5:1.

За «Твенте» выступали такие известные игроки, как Рональд де Бур, Ян Веннегор оф Хесселинк, Дмитрий Булыкин, Люк Де Йонг, Лерой Фер и Квинси Промес.