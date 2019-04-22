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«Наполи» проиграл «Аталанте» в домашнем матче Серии А

«Наполи» проиграл «Аталанте» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал бергамскую «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 28-й минуте полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс открыл счёт в матче. Ответный гол был забит на 69-й минуте — его автором стал нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. Через 11 минут хавбек бергамской команды Марио Пашалич вывел гостей вперёд в счёте. Таким образом, «Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 8 матчей.

«Аталанта» набрала 56 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» (67) — на 2-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является туринский «Ювентус» (87).

Италия - Серия А. 33-й тур
22 апреля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 – Мертенс – 28, 1:1 – Сапата – 69, 1:2 – Пашалич – 80
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