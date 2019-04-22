«Наполи» проиграл «Аталанте» в домашнем матче Серии А

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал бергамскую «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 28-й минуте полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс открыл счёт в матче. Ответный гол был забит на 69-й минуте — его автором стал нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. Через 11 минут хавбек бергамской команды Марио Пашалич вывел гостей вперёд в счёте. Таким образом, «Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 8 матчей.



«Аталанта» набрала 56 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» (67) — на 2-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является туринский «Ювентус» (87).