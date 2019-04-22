Анчелотти: во второй части сезона «Наполи» потерял мотивацию и дух

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 33-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (1:2).

«Первый час игры мы провели очень хорошо, действовали в высоком темпе и использовали прессинг. Но после того, как соперник сравнял счёт, мы просели физически и психологически.

Мы что-то потеряли во второй половине сезона. Мы лишились несколько игроков, но скорее потеряли мотивацию и дух.



Всё, что мы можем сейчас сделать, это сосредоточиться на завоевании второго места и готовиться к следующему сезону. Первая часть сезона прошла отлично, и я разочарован во второй половине, потому что это команда может и должна добиться большего", — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.