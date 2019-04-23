Мещеряков: пусть критики посмотрят на поле

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Война план покажет, не хочу считать очки, особенно чужих команд. Думаю, ничья — это не самый плохой результат для обеих команд. Хотя для ЦСКА, наверное, похуже, так как они отстают от зоны Лиги чемпионов. Мы же реально могли побеждать в дерби. Пусть критики, которые говорили, что мы играем в антифутбол, теперь посмотрят на поле», — цитируют Мещерякова «Известия».

«Локомотив», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 25-м туре московская команда встретится с «Ростовом». Матч состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 24 апреля, начало — в 19:00 мск.