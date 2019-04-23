Сарри удалили в конце матча «Челси» — «Бёрнли»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. В концовке встречи был удалён главный тренер хозяев Маурицио Сарри, оставшийся недовольным, что игроки «Бёрнли» тянули время.

«Ему что-то сказали со скамейки запасных «Бёрнли», не хотел бы вдаваться в подробности. Понимаем, что это футбол и на эмоциях может быть сказано что угодно, но ему это категорически не понравилось. Маурицио был удалён за то, что пытался помочь Кевину Френду отправить наших игроков на позиции. Арбитр неправильно понял действия Маурицио», — цитирует Джанфранко Дзолу, ассистента Сарри, официальный сайт клуба.

«Челси» набрал 67 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, сместив лондонский «Арсенал». «Бёрнли» (40) — на 15-м месте в таблице английской Премьер-лиги.