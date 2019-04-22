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«Челси» не смог обыграть «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

«Челси» не смог обыграть «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:2.

На 8-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бёрнли» Джеффри Хендрик. Через 4 минуты ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Челси» Н'Голо Канте. На 14-й минуте нападающий лондонской команды Гонсало Игуаин вывел хозяев вперёд в счёте. Через 10 минут форвард «Бёрнли» Эшли Барнс сравнял счёт.

«Челси» набрал 67 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, сместив лондонский «Арсенал». «Бёрнли» (40) — на 15-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата в данный момент является «Ливерпуль» (88).

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
22 апреля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
2 : 2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 – Хендрик – 8, 1:1 – Канте – 12, 2:1 – Игуаин – 14, 2:2 – Барнс – 24
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