«Челси» не смог обыграть «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:2.



На 8-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бёрнли» Джеффри Хендрик. Через 4 минуты ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Челси» Н'Голо Канте. На 14-й минуте нападающий лондонской команды Гонсало Игуаин вывел хозяев вперёд в счёте. Через 10 минут форвард «Бёрнли» Эшли Барнс сравнял счёт.



«Челси» набрал 67 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, сместив лондонский «Арсенал». «Бёрнли» (40) — на 15-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата в данный момент является «Ливерпуль» (88).