Верратти не поможет «ПСЖ» в финале Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» не сможет рассчитывать на полузащитника Марко Верратти в предстоящем финальном матче Кубка Франции с «Ренном».



Как сообщает Le Parisien, итальянский футболист повредил левую лодыжку в игре 33-го тура Лиги 1 с «Монако» (3:1). Сегодня, 23 апреля, хавбек пройдёт углублённое медицинское обследование, по результатам которого будут определены сроки восстановления.



Под вопросом также остаётся участие в финале Кубка Франции сразу двух защитников парижан – Преснела Кимбембе и Тьяго Силвы. Француз всё ещё не залечил травму бедра, а бразилец испытывает проблемы с коленом. Их партнёр по обороне Тома Мёнье также не поможет своей команде в связи с повреждением бедра.



Соперником «ПСЖ» в финале Кубка Франции станет «Ренн». Матч состоится 27 апреля на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, начало – в 22:00 мск.

Верратти продлит контракт с «ПСЖ» и будет получать более € 10 млн в год