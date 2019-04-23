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Верратти не поможет «ПСЖ» в финале Кубка Франции

Верратти не поможет «ПСЖ» в финале Кубка Франции
Футбол / Франция

«Пари Сен-Жермен» не сможет рассчитывать на полузащитника Марко Верратти в предстоящем финальном матче Кубка Франции с «Ренном».

Как сообщает Le Parisien, итальянский футболист повредил левую лодыжку в игре 33-го тура Лиги 1 с «Монако» (3:1). Сегодня, 23 апреля, хавбек пройдёт углублённое медицинское обследование, по результатам которого будут определены сроки восстановления.

Под вопросом также остаётся участие в финале Кубка Франции сразу двух защитников парижан – Преснела Кимбембе и Тьяго Силвы. Француз всё ещё не залечил травму бедра, а бразилец испытывает проблемы с коленом. Их партнёр по обороне Тома Мёнье также не поможет своей команде в связи с повреждением бедра.

Соперником «ПСЖ» в финале Кубка Франции станет «Ренн». Матч состоится 27 апреля на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, начало – в 22:00 мск.

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