Стерлинг предложил снимать с клубов по 9 очков за расизм на трибунах

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, как можно побороть расизм на трибунах в современном футболе.



«Не думаю, что уход с поля – это хорошее решение. Футболисты не должны страдать из-за этого. Наказания должны быть суровее. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Так что я бы призвал ввести правило, по которому с команды автоматически снимались бы девять очков в случае проявления расизма болельщиками.



Это звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма», — цитирует Стерлинга One Football со ссылкой на The Times.

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