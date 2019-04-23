С 20 по 22 апреля в Санкт-Петербурге были сыграны матчи 13-го межрегионального турнира Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2018/19. На стадионе «СК Политехник» встретились команды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, Балтийского федерального университета им. Канта (Калининград) и Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону).



Дебютант Премьер-группы сборная ДГТУ впервые выиграла турнир, набрав в Санкт-Петербурге 7 очков. Ростовчане не смогли удержать преимущество с более опытной командой СГАФКСТ, зато следом сыграли на ноль в двух матчах и одержали две победы. СПбГУПТД благодаря позднему голу в конце уже добавленного арбитром времени с минимальным преимуществом обыграл СГАФКСТ и с результатом в 4 очка занял на домашнем туре второе место. Ворота другого новичка Премьер-группы БФУ петербуржцам распечатать не удалось. Смоленская академия также заработала в Санкт-Петербурге 4 очка, обыграв БФУ и отыгравшись в матче с ДГТУ. Смоляне поднялись на пятое место в турнирной таблице сезона, но перед финальным туром рискуют потерять несколько позиций. Команда БФУ набрала на турнире всего одно очко и осталась в непосредственной близости зоны вылета.



Следующий турнир Премьер-группы пройдёт с 29 апреля по 1 мая в Саратове, где на стадионе «Локомотив» встретятся сборные СГУ (Саратов), ЧГУ (Грозный), УрФУ (Екатеринбург) и КФУ (Симферополь).



Результаты матчей:



СГАФКСТ (Смоленск) — ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 1:1



СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — БФУ (Калининград) — 0:0



СГАФКСТ (Смоленск) — БФУ (Калининград) — 1:0



СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 0:1



БФУ (Калининград) — ДГТУ (Ростов-на-Дону) — 0:2



СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — СГАФКСТ (Смоленск) — 1:0.

Футболисты ДГТУ победили на турнире НСФЛ в Санкт-Петербурге