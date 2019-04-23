Маркизио: рад, что переехал в Петербург и смог помочь «Зениту»

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о жизни в России.

«Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую. Очень рад, что переехал в Петербург и, как видите, смог помочь команде. «Зенит» сейчас идёт на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.



Жене здесь нравится. Она отлично себя чувствует, для всей нашей семьи переезд в Петербург – это большой опыт. Безусловно, положительный. Супруга обустраивает наш быт: когда мы приехали, она нашла нам квартиру, устроила детей в школу. Сейчас все прекрасно.



Итальянская кухня действительно популярна в России, но у нас другое направление – жена занимается суши. Здесь есть своя специфика. Подумаем, это интересная идея. Конкуренция нас не остановит. То, что делает супруга, – это совсем другой уровень. Мы точно сможем завоевать этот рынок», — приводят слова Маркизио «Невские новости».