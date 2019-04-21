Маркизио: «Зенит» подарил мне больше, чем друзей

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от победы петербургского клуба в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).



«В такой важный момент улыбка, которую могут подарить вам ваши товарищи по команде, является чем-то особенным. В этом тоже заключается красота футбола. Давай, „Зенит“!



Футбол всегда дарил мне друзей, которые помогали в нужный момент. „Зенит“ подарил мне больше, чем друзей. Спасибо», — написал Маркизио на странице в «Инстаграме».

«Зенит», набрав 51 очко, продолжает возглавлять турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков. «Краснодар» (42) остался на третьем месте.