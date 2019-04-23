«Уэска» обыграла «Эйбар» и покинула последнее место в Примере

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Уэска» победила «Эйбар» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес, которому ассистировали Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал Энрик Гальего. Через три минуты преимущество хозяев увеличил Луис Авила. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Давид Феррейро.

«Уэска», набрав 29 очков, покинула последнее, 20 место, в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Райо Вальекано». «Эйбар» (40) — на 13-м месте в таблице.

В следующем матче «Уэска» на выезде сыграет с «Вильярреалом». «Эйбару» предстоит гостевая игра с «Валенсией». Оба матча состоятся 28 апреля.