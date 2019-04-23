Хедира: не следует воспринимать как должное восьмое чемпионство «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира отметил, что никто не должен преуменьшать заслуги туринской команды в нынешнем сезоне.



«В нынешнем сезоне мы выиграли восьмой титул чемпионов Италии — это что-то особенное. Достижение, которое не следует воспринимать как должное. Это большой успех.



Победа в Лиге чемпионов — одна из целей „Ювентуса“. Но победить в этом турнире непросто, так как ещё семь или восемь команд также мечтают выиграть. Именно поэтому мы должны принять вылет, даже если это больно. Постараемся одержать победу в будущем», — приводит слова Хедиры Football Italia.

Напомним, победа в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (2:1) гарантировала «Ювентусу» чемпионство в нынешнем сезоне Серии А. Туринский клуб, набрав 87 очков, возглавляет таблицу турнира. На втором месте — «Наполи», за шесть матчей до конца кампании отстающий от команды Массимилиано Аллегри на 20 очков.